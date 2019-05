Juventus, non solo Ndombelé: ecco chi potrebbe arrivare dal Lione

Cambiamenti sulle fasce. A prescindere da chi sarà il futuro allenatore, la Juventus intende dare nuova linfa alle corsie esterne, con Cancelo ed Alex Sandro che, nel mirino di alcune big, potrebbero anche lasciare Torino in estate. E la dirigenza bianconera, per non lasciarsi trovare impreparata, ha già messo il mirino su quello che ritiene il rinforzo più adeguato in quella zona di campo.

LIONE – La Vecchia Signora è tornata a guardare in casa Lione: se non è certo un mistero che per il centrocampo venga seguita la pista Ndombelé, il nome nuovo è quello di Ferland Mendy, terzino sinistro classe 1995. La valutazione che però fanno i francesi del giocatore è molto elevata, chiedendo una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro.