Juventus, offerta monstre per Rabiot: i dettagli

È pronta ad investire profumatamente sul mercato la Juventus. Conquistato l’ottavo scudetto consecutivo ed archiviato amaramente il discorso Champions già agli ottavi per mano dell’Ajax, i bianconeri stanno già lavorando in vista della prossima stagione. Prelevato a parametro zero dall’Arsenal Aaron Ramsey, il club di Andrea Agnelli vuole piazzare un altro importante colpo a centrocampo.

RABIOT – Paratici ha infatti messo nel mirino Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Il francese chiede un ingaggio monstre di dieci milioni di euro e, secondo quanto raccolto da Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a soddisfare la richiesta del giocatore, sbaragliando così la concorrenza degli altri club interessati al centrocampista. Nelle prossime settimane i bianconeri continueranno a lavorare all’operazione, cercando di realizzare l’affondo decisivo.