Juventus, Paratici in missione: due colpi pronti per la prossima stagione

La missione è sempre la stessa: vincere in Italia e in Europa. Prima il tecnico, poi i rinforzi. La Juventus si muove sul mercato e pensa in grande. Giocatori affermati e giovani promettenti, la Vecchia Signora lavora per trovare il giusto mix per la rosa futura.

Ecco perché Fabio Paratici è a lavoro per portare a Torino due giocatori: si tratta di Hamed Traorè dell’Empoli e Dominik Szobolai del Salisburgo. Il primo sembrava destinato a vestire la maglia della Fiorentina, ma la trattativa è saltata a causa della mancata consegna di alcuni documenti nei tempi previsti. Per il secondo, vero pallino del direttore juventino, si studia la soluzione giusta. Il 18enne piace, e tanto, alla Juventus. Per il il club austriaco chiede 25 milioni, cifra ritenuta eccessiva dall’ambiente bianconero. Ecco perché, in quest’ottica, ci sarebbe in ballo una sorta di collaborazione con il Genoa.

La Juventus potrebbe prendere il giovane giocatore e lasciarlo in rossoblù. La soluzione finale è da studiare meglio, ma la collaborazione tra le due società non sarebbe una novità.