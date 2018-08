Juventus, Pasquato dice no alla Lega Pro e aspetta lo Spartak

La squadra B della Juventus potrebbe rinforzarsi con Cristian Pasquato (29), ex bianconero che al momento è legato al Legia Varsavia. Intanto però, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, il calciatore che abita a Padova, non vuole giocare in Serie C anche se gli piacerebbe indossare la maglia bianconera.

“Il club bianconero rappresenta un treno perso visto che ho sbagliato a chiedere il trasferimento dopo un precampionato alla grande con Antonio Conte in panchina nel 2008 – ha affermato recentemente a Itasportpress.it Pasquato-. In estate ero la prima alternativa ai titolari, ma poi arrivarono tre esterni d’attacco durante il calciomercato e chiesi la cessione che si concretizzò proprio nell’ultimo giorno della campagna trasferimenti. A 20 anni certi errori si fanno e anzichè rimanere a Torino e crescere sotto le ali di Pirlo e Del Piero preferì spostarmi a Lecce dove le cose non sono andate bene perchè in Puglia non c’era un serio progetto tecnico. Poi un’altra scelta sbagliata fu il passaggio al Torino. Purtroppo feci molta panchina e andai via subito. Col senno di poi, aver lasciato la Juve troppo presto dopo essere riuscito a conquistare in estate la stima di Conte, fu un grave errore che mi ha penalizzato parecchio e condizionato tutta la carriera. I treni passano una sola volta nella vita e io non sono riuscito a salire sulla carrozza della “Vecchia Signora” del calcio”. Queste le parole a Itasportpress.it di Pasquato.

Probabile che l’ex attaccante del Samara torni in Russia visto che molti club lo hanno contattato. Pasquato potrebbe trovare l’accordo per una risoluzione consensuale con il club polacco e poi firmare per una società del massimo campionato russo. L’Ural, il Samara e lo Enisey Krasnoyarsk, lo hanno cercato, ma il calciatore preferisce giocare nella capitale dell’ex Unione Sovietica. Lo Spartak di Carrera potrebbe essere una ottima opportunità gradita all’ex punta del Pescara.