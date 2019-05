Juventus, pazza idea: si sogna il colpo dal Barcellona

La Juventus continua a tenere le antenne ben dritte sul mercato. Mentre rimane ancora da sciogliere il nodo allenatore, i bianconeri stanno già lavorando in vista della prossima stagione, cercando rinforzi un po’ in tutti i reparti. Il club di Andrea Agnelli vuole infatti provare nuovamente ad andare all’assalto della Champions League e, per farlo, occorrono rinforzi di assoluta qualità. E uno di questi, secondo quanto raccolto da tuttojuve.com, potrebbe arrivare dal Barcellona.

RAKITIC – I blaugrana, dopo la clamorosa eliminazione europea per mano del Liverpool, stanno infatti meditando la rivoluzione e sul piede di partenza sarebbe finito Ivan Rakitic. Il centrocampista croato è valutato circa 50 milioni di euro e la Juventus, soprattutto in caso di qualche cessione, potrebbe gettarsi a capofitto sul giocatore.