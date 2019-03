Juventus, per il centrocampo spunta il nome di un pilastro del Barcellona

Ha deciso il Clásico di qualche giorno fa, acuendo la crisi del Real Madrid. Parliamo di Ivan Rakitic, che secondo il giornale spagnolo Don Balon è finito nel mirino della Juventus per la prossima stagione: sarebbe il giocatore chiave per rinforzare la linea mediana della formazione bianconera per cercare il successo in campo internazionale. Il centrocampista croato sarebbe ora in vantaggio su James Rodriguez ed è stato “sponsorizzato” anche dalle parole di Mourinho dopo l’ultimo Real-Barça: “Sottovalutato, Rakitic è fantastico in ogni sua sfaccettatura. Corre senza sosta, è pratico in fase di possesso e non”.