Juventus, per il sì di Marcelo arriva una grande notizia da Madrid

Cristiano Ronaldo, la stella della Juventus, vuole Marcelo, il difensore del Real Madrid, a Torino. Entrambi mantengono uno stretto rapporto da quando il portoghese è in Italia ha chiesto alla Juventus di provare ad acquistare anche il terzino brasiliano. Cristiano Ronaldo , secondo ‘El Confidencial‘, non ha smesso di inviare messaggi a Marcelo cercando di convincerlo a unirsi con lui. Tuttavia , la Juventus non ha ancora contattato Florentino Perez . A novembre il club bianconero ha fatto sapere che avrebbe puntato su Marcelo solo se il Real Madrid avesse deciso di negoziare un trasferimento. Agnelli non ha intenzione di pagare la clausola di rescissione. Marcelo ha un contratto fino al 2022 e il Real Madrid è in una botte di ferro. In ogni caso, il club della capitale sta già cercando un sostituto. Secondo As Florentino Perez è pronto a pagare la clausola di 50 milioni di euro per strappare il terzino sinistro classe 1996 Junior Firpo al Betis Siviglia. Poi Marcelo potrebbe andare a Torino. Una bella notizia per la Juventus.