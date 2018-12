Juventus, piace il centrocampista Zurkowski

Non si ferma mai il mercato della Juventus, con gli osservatori bianconeri sempre attenti a sondare il terreno di tutta Europa. Il nome nuovo messo nel mirino dalla società torinese sarebbe quello di Szymon Zurkowski, centrocampista polacco classe 1997. Il giocatore gioca attualmente nel Gornik Zabrze, formazione con la quale ha anche avuto le prime esperienze internazionali, ed è uno dei punti fermi della Nazionale Under 21 della Polonia. Il club bianconero, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, avrebbe già intrapreso i primi contatti sia con il club sia con l’entourage del calciatore. La valutazione di Zurkowski si aggira attorno ai cinque milioni di euro e su di lui, in passato, avevano già raccolto informazioni il Milan e la Fiorentina. Adesso la Juventus sarebbe pronta a fare sul serio, decisa a fare un investimento per accaparrarsi le prestazioni di un giovane dalle interessanti prospettive.