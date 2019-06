Juventus, Pogba è più vicino. Serve però vendere alcuni big, ecco quali

È sempre più probabile che Paul Pogba torni a vestire la maglia della Juventus. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che indica anche quali calciatori dovrà sacrificare la società bianconera per non violare le regole dei fair play finanziario. Alcune sono state pedine fondamentali negli ultimi anni per la conquista dei vari trofei nazionali, altre sarebbero pronte a lasciare Torino dopo solamente una o due stagioni di militanza. Insomma, il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe incassato il sì del centrocampista francese del Manchester United, ma senza qualche cessione sarà impossibile metterlo sotto contratto. Vediamo con il nostro pezzo a schede chi sarebbe in procinto di trasferirsi altrove.

