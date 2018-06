Juventus, puoi gioire: il Tottenham lascia pista libera per il difensore che piace ad Allegri

Matthijs de Ligt non andrà al Tottenham Hotspur. Secondo Football London il club della Premier League non presenterà nessuna offerta per i migliori talenti dell’Ajax durante il periodo di calciomercato estivo. Il club inglese è sicuramente interessato al diciottenne difensore dell’Ajax, ma preferisce lasciare pista libera non partecipare all’asta che vede coinvolte Juventus, FC Barcelona e Manchester City club ricchi che sono anche estremamente interessati al calciatore. De Ligt non è l’unico giocatore dell’Ajax ad essere seguito dal club manager Mauricio Pochettino. Martedì, Football London ha già riferito che anche Justin Kluivert e David Neres sono osservati da vicino. Il giocatore olandese ha incontrato Nedved e Paratici insieme al suo agente ed ha visitato sia la città che le strutture del club bianconero. De Ligt potrebbe quindi diventare presto il nuovo obiettivo della Vecchia Signora, soprattutto nel caso in cui partisse uno dei suoi difensori centrali. De Ligt viene valutano dai Lancieri 50 milioni di euro ma alla Juventus e a mister Allegri piace molto.