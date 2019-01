Juventus, quinquennale a Ramsey a cifre da capogiro per uno svincolato

L’interesse della Juventus per Aaron Ramsey è ormai acclarato. Lo stesso Fabio Paratici, Chief Executive Officer del club bianconero, ha confermato l’apprezzamento della società campione d’Italia nei confronti del centrocampista offensivo gallese che andrà a scadenza di contratto con l’Arsenal il prossimo giugno e che ha già chiuso la porta al possibile rinnovo con i Gunners. In realtà quello dei bianconeri è qualcosa di più di un interessamento, se è vero che l’affare viaggia spedito verso la definizione. I bianconeri hanno lusingato il mediano dell’Arsenal, che a giugno si libererà a parametro zero, con l’offerta di un contratto quinquennale da 6,5 milioni annui esclusi i bonus, più una lauta commissione all’agente. Tutto questo dopo la maxi-operazione estiva di Ronaldo (100 milioni al Real, 31 netti di stipendio) che ha proiettato la Signora in una nuova dimensione.