Juventus, sgarbo al Napoli: prenotato Chiesa per il 2019

Dopo Federico Bernardeschi nel 2017 e Marko Pjaca quest’anno, Fiorentina e Juventus potrebbero nuovamente sedersi al tavolo delle trattative dopo che per anni il rapporto è stato tutt’altro che idilliaco.

A margine dell’incontro per definire la cessione dell’esterno croato alla viola, Giuseppe Marotta, amministratore delegato bianconero, ha messo le basi per Federico Chiesa, pallino del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Secondo La Stampa, infatti, il classe ’97 sarà il primo obiettivo della Vecchia Signora per l’estate 2019. La società toscana ha fatto sapere più volte di non essere disponibile a trattare la cessione del figlio d’arte in questa sessione di mercato, ma la situazione può cambiare tra un anno quando, dopo un’altra stagione giocata da titolare e simbolo della curva Fiesola, il nativo di Genova potrebbe decidere di compiere il grande salto e seguire i passi, due anni dopo, dell’ex Crotone con cui è già stato compagno di squadra.