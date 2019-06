Juventus, sgarbo di mercato al Napoli? Matthäus: “Ronaldo ha chiamato…”

Entra in fibrillazione il calciomercato estivo: il Napoli vorrebbe a tutti i costi avere per sé James Rodriguez per la prossima stagione, approfittando del fatto che ha già avuto Carlo Ancelotti come allenatore, ma attenzione alla Juventus dell’amico Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo As, il centrocampista offensivo colombiano in uscita dal Real Madrid potrebbe raggiungere il portoghese in bianconero (i due con la camiseta blanca hanno giocato insieme dal 2014 al 2017, prima del prestito biennale di James al Bayern Monaco). È l’ex Bayern e Inter Lothar Matthäus a confermarlo in una intervista: “Con il colombiano ho parlato per la festa per la vittoria in Bundesliga: io ce lo vedo alla Juventus, è molto vicino a Ronaldo e mi ha detto che lo ha chiamato e che lo vorrebbe con sé. Lo capisco, i due brillerebbero: uno assiste, l’altro segna”.