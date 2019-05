Juventus, si allontana il gioiello del Benfica

Mentre tiene ancora banco la questione allenatore, la Juventus continua ad essere attiva in sede di mercato. I bianconeri vogliono infatti rinforzare la propria rosa e, nel mirino, hanno messo il gioiello del Benfica Joao Felix. Nelle ultime ore, però, la strada per arrivare al portoghese si sarebbe messa in salita.

ATLETICO MADRID – Secondo quanto raccolto da Marca, il futuro del giocatore potrebbe essere in Spagna, con l’Atletico Madrid che sarebbe intenzionato ad affondare il colpo. I colchoneros ritengono infatti Felix il profilo ideale per sfruttare al meglio le caratteristiche di Alvaro Morata e Diego Costa, sostituendo il partente Antoine Griezmann. Inoltre, l’operazione sarebbe facilitata dai buoni rapporti intercorrenti tra Mendes, agente del calciatore, e Angel Gil Marin, CEO degli spagnoli