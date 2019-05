Juventus, si avvicina l’addio di un big

Mentre continuano ad essere battute le piste in entrata, la Juventus deve concentrarsi anche sul fronte delle uscite. In particolare, sul piede di partenza sembra esservi Joao Cancelo, con il portoghese non convinto di continuare il suo percorso con i bianconeri, soprattutto in caso di permanenza sulla panchina di Massimiliano Allegri.

PISTE – Sul terzino avrebbero già messo gli occhi le due formazioni di Manchester, con sia il City che lo United che stimano molto il giocatore. La Juventus, però, si libererà di Cancelo solamente di fronte ad offerte elevatissime, non inferiori ai 65 milioni di euro. Nelle prossime settimane, quando il club di Agnelli prenderà una decisione anche per quanto riguarda la questione tecnico, ne sapremo di più.