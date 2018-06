Juventus, si cerca accordo per buonuscita Marchisio ma c’è rischio che volino gli stracci

La Juventus, nella prossima stagione non metterà Claudio Marchisio al centro del progetto tecnico. Il principino è vicino all’addio e cercherà altre strade come Gigi Buffon. Il centrocampista, reduce dalla conquista da comprimario del settimo scudetto consecutivo, ha deciso di lasciare la squadra dove è cresciuto e dove ha sempre militato, eccetto una stagione in prestito ad Empoli, per rilanciarsi dopo lo scarso impiego delle ultime stagioni. A 32 anni la carriera non è certo finita, ma l’addio alla maglia del cuore è certo. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, c’è una trattativa in corso tra la dirigenza e il papa agente del calciatore ma ovviamente, la Juventus non intende pagare la totalità dell’ingaggio, ma apre alla possibilità di una buonuscita robusta. Marchisio, però, ha radici saldissime a Torino, legami familiari e anche economici: mai vorrebbe andarsene dal club della vita, ma è consapevole che la prossima stagione sarà perfino più indigesta di questa. Nelle gerarchie potrebbe non essere più neanche il secondo cambio del reparto. Il padre-agente di Marchisio, Stefano, non ha mai nascosto il malessere del figlio: “La Juve, nei fatti, l’ha trattato come l’ultimo dei centrocampisti e adesso bisogna vedere cosa succederà. Se ci sarà la volontà da parte della società di fare altre valutazioni, noi agiremo di conseguenza. Aspettiamo qualche segnale dalla Juventus”. Il rischio che volino gli stracci non è da scartare anche se la dirigenza bianconera farà di tutto per evitare che si addivenga a un divorzio traumatico visto che Marchisio è un calciatore simbolo del ciclo vincente. Marchisio è appena stato in Giappone e Cina per un viaggio di lavoro come testimonial Armani e per un evento con una Juventus Academy e qualche manifestazione di interesse c’è stata. In America, invece, avrebbe ricevuto offerte considerate buone da club delle due coste, a Miami e a Los Angeles.