Juventus, si cerca il grande colpo per l’estate

La Juventus continua a sondare il mercato, non solo quello immediato, ma anche quello della prossima estate. Il club bianconero vuole infatti ulteriormente rinforzare la propria rosa, mettendo a disposizione di Massimiliano Allegri altri top players. Il sogno, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe James Rodriguez, centrocampista colombiano in forza al Bayern Monaco, con il quale ha messo insieme fin qui otto presenze e tre reti in campionato. Fabio Paratici, direttore sportivo dei bianconeri, sarà a Dubai il prossimo 3 gennaio per partecipare al galà dei Globe Soccer Awards, evento che sarà l’occasione giusta per parlare con Jorge Mendes circa il futuro del giocatore. La Juventus, leader indiscussa del nostro campionato, cercherà di portare a Torino Rodriguez durante la sessione di mercato estiva.