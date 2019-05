Juventus, si complica l’affare Rabiot: si inserisce una big

Ore frenetiche sul fronte mercato in casa Juventus. I bianconeri, archiviata la stagione con l’ottavo scudetto consecutivo e l’ennesima delusione europea, sono alla ricerca di ulteriori rinforzi con i quali puntellare la propria rosa. In particolare, il club torinese, dopo quello di Ramsey, vorrebbe piazzare un altro colpo a centrocampo, individuando come obiettivo principale Adrien Rabiot, che al termine della stagione lascerà a parametro zero il Paris Saint-Germain.

CONCORRENZA – Nelle ultime ore, tuttavia, nella corsa al francese, come riporta il Mirror, si sarebbe registrata l’intromissione del Manchester United, con il giocatore che sarebbe infatti in cima alla lista dei desideri del tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Una notizia che non farà certamente piacere alla Juventus, costretta a fronteggiare già la concorrenza di Barcellona e Real Madrid.