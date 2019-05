Juventus, si complica tutto: il Psg mette la freccia per il big del centrocampo

La Juventus continua a lavorare incessantemente in sede di mercato. Mentre rimane ancora da sciogliere il nodo allenatore, i bianconeri sono infatti alla ricerca di rinforzi con i quali puntellare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il club di Andrea Agnelli sta valutando di inserire nuovi elementi in tutti i reparti, in modo da alzare il livello tecnico della propria squadra ed andare nuovamente all’assalto della Champions League, lasciandosi alle spalle l’amara eliminazione per mano dell’Ajax avvenuta quasi un mese fa. Ma le cose, almeno per quanto riguarda uno degli obiettivi principali per il centrocampo, rischiano di complicarsi enormemente.

BEFFA PSG – La Juventus è infatti da tempo sulle tracce del giocatore del Lione Tanguy Ndombelé, ma in queste ore, secondo quanto raccolto dalla stampa spagnola, sul francese sarebbe passato in pole position il Paris Saint-Germain, pronto a sferrare l’affondo decisivo per aggiudicarsene le prestazioni.