Juventus, si segue con insistenza Gillekens

In Belgio sono sicuri che il difensore classe 2000 Jordy Gillekens sarà un pilastro della nazionale. Stranamente, il difensore della Fiorentina non è stato convocato da Jacky Mathijssen, allenatore della nazionale Under 19 del Belgio, nonostante la sua eccellente stagione. Gillekens piace alla Juventus, ma la Fiorentina è intenzionata a riscattare il difensore prelevato la scorsa estate dall’Oud-Heverlee Leuven, club di seconda divisione belga. Pilastro della Primavera di Emiliano Bigica, il giovane centrale di difesa ha già un accordo per le successive quattro stagioni col club gigliato che scatterà dopo il riscatto.