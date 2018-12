Juventus, trovato il gancio per acquistare de Ligt

Tra i giocatori che indubbiamente scalderanno il 2019 del calciomercato sin dal principio figura il 19enne Matthijs de Ligt: uno dei difensori più forti, ergo ambiti, del panorama internazionale; non a caso fresco Golden Boy di Tuttosport. Secondo Raisport, ci sono passi avanti della dirigenza della Juventus per il talento dell’Ajax. Il giocatore è stato premiato a Torino pochi giorni fa e nel corso di questo evento i dirigenti bianconeri hanno parlato del giocatore con van der Sar, ex portiere bianconero, ora manager dei lancieri. E hanno scoperto che l’Ajax non valuta più 50 milioni il giocatore, bensì 65. E’ asta con Barcellona e City”.