Juventus, tutto pronto per il colpo dalla Fiorentina

Ore frenetiche in casa Juventus. Mentre rimane da sciogliere il nodo allenatore, i bianconeri continuano a lavorare sul mercato, studiando diversi profili che potrebbero tornare utili alla causa. Il club di Andrea Agnelli starebe cercando un rinforzo per le corsie esterne offensive, con il mirino puntato sul talento della Fiorentina Federico Chiesa. Una trattativa non semplice, che sembra però aver subito una decisa accelerata nelle ultime ore.

CHIESA HA DECISO – Secondo quanto raccolto da Tuttosport, il giocatore, seguito da numerosi club, avrebbe infatti espresso la propria preferenza per la Juventus. Rimane però da trovare l’accordo con i viola, che per lasciar partire il proprio giocatore chiedono 70 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere abbassata con l’inserimento di qualche contropartita tecnica, come ad esempio Orsolini.