Juventus, tutto sul fuoriclasse del Barcellona

Ancora il nodo della panchina non è stato sciolto, ma la Juventus continua incessantemente nel suo lavoro sul mercato. I bianconeri, in vista della prossima stagione, stanno infatti cercando di piazzare alcuni veri e propri colpi, in grado di aiutare il club a puntare all’obiettivo Champions League. E l’ultima idea, raccolta dal Daily Mail, porta in Spagna.

SOGNO COUTINHO – La Juventus avrebbe infatti messo nel mirino Philippe Coutinho, che in estate potrebbe venir ceduto in prestito dal Barcellona. Il brasiliano è un profilo gradito alla dirigenza bianconera, che però dovrà fronteggiare l’agguerrita concorrenza di Chelsea e Paris Saint-Germain, anche loro fortemente interessate al fantasista.