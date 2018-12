Juventus, un asso nella manica per strappare il sì a Marcelo

La Juventus si muove sempre e con largo anticipo per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Massimiliano Allegri. La società bianconera ha già dimostrato di poter ambire ai migliori giocatori al mondo, come testimoniato dall’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per 100 milioni di euro l’estate scorsa. Un colpo che potrebbe aver spostato pesantemente gli equilibri non solo sul campo, ma anche sul mercato.

Ancora più giocatori, oggi, ambiscono a giocare al fianco del fuoriclasse portoghese e tra questi ci sono anche alcuni ex compagni di squadra. Si è parlato dell’interesse della Juventus per Marcelo, con il Real Madrid che ha aperto alla trattativa ma solo inserendo nell’affare il cartellino di Alex Sandro.

Marcelo, terzino classe 1988 del Real Madrid e della nazionale brasiliana, non disdegnerebbe l’idea di lasciare la Spagna a fine stagione per ricongiungersi con l’amico Cristiano Ronaldo alla Juventus: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da “Marca”, lo stesso CR7 potrebbe parlare con Marcelo di questa opportunità, fornendo quindi un assist alla dirigenza bianconera qualora il brasiliano dovesse esporsi in maniera chiara riguardo l’addio al Real Madrid in estate.