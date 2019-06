Juventus, un big in fuga: Cina o Germania nel suo futuro

Non solo mercato in entrata, in casa Juventus si pensa anche alle cessioni.

Reduce da una stagione negativa, rispetto alle precedente, per Mario Mandzukic potrebbe aprirsi uno scenario fino a poco tempo fa impensabile. Infatti, sembra essere sempre più plausibile la cessione del croato. L’attaccante vice campione del mondo con la sua Nazionale ha richieste dalla Germainia e dalla Cina. Molto dipenderà dalle entrate bianconere nel reparto offensivo. Soprattutto in caso di arrivo di un centravanti – e il nome di Icardi resta sempre molto vivo -, Mandzukic può salutare Torino e i colori bianconeri. Sull’attaccante, come detto, ci sarebbero gli interessi di alcuni club cinesi e tedeschi. In tal senso la scelta verrà lasciata al centravanti classe ’86.