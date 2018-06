I calciatori russi in maglia bianconera non hanno mai incantato. Aleksandr Zavarov e Sergej Alejnikov hanno deluso a cavallo degli anni 90, ma l’ad Marotta vuole riprovarci. La Juventus, a caccia di rinforzi a centrocampo, guarda nuovamente in Russia e avrebbe messo gli occhi su Aleksandr Golovin, centrocampista classe 1996 del CSKA Mosca e della nazionale russa. Il classe ’96 parteciperà al Mondiale con la nazionale padrona di casa.