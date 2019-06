Juventus, virata pazzesca su James Rodriguez che abbandona Ancelotti

La stagione chiusa a Monaco non è stata da incorniciare per James Rodriguez che non è riuscito a farsi capire da Niko Kovac. Tra lui e il tecnico croato non c’è mai stato un vero filo conduttore, e gli infortuni hanno pregiudicato il rapporto tanto che la società bavarese non lo ha riscattato dal Real Madrid.

JUVENTUS – Il dg della Juventus Fabio Paratici ha fatto una virata pazzesca su James Rodriguez, il talento colombiano che tanto piace a Carlo Ancelotti e che, invece, il diggì bianconero vorrebbe affiancare a Cristiano Ronaldo. Anche in questo caso, De Laurentiis ha già raggiunto un accordo di massima con Jorge Mendes, procuratore del giocatore: gli resta soltanto da trovare l’intesa con Florentino Perez sul corrispettivo da pagare e, soprattutto sulla formula del pagamento stesso. Il Napoli non offre i 40 milioni chiesti dal Real. Nel 4-3-1-2 che Sarri ha in mente, e che sta già pianificano nella breve vacanza ad Acquaviva Picena (vicino a San Benedetto del Tronto), James sarebbe perfetto come trequartista offensivo. La Juventus è pronta a chiudere l’operazione di mercato visto che si vuole accontentare CR7 grande amico del sudamericano.