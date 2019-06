Karius, futuro il Serie A: interessa ad una big

In molti lo ricordano per gli errori nella finale di Champions League del 2017-2018 con la maglia del Liverpool. Adesso, Loris Karius potrebbe approdare in Serie A.

L’ex portiere Reds, nella scorsa stagione al Besiktas potrebbe essere il candidato a vestire la maglia della Roma. Dalla Turchia, secondo quanto riportato da Fotomac, infatti sono sicuri: il club giallorosso avrebbe inserito nella lista dei possibili obiettivi Loris Karius. Il classe ’93 potrebbe prendere il posto di Olsen e fare coppia con Mirante per difendere i pali giallorossi. Tra gli altri candidati, anche Alesso Cragno del Cagliari e Pieluigi Gollini dell’Atalanta.