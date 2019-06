Keylor Navas, via dal Real Madrid ma…alle sue condizioni

Non rientra più nei piani del Real Madrid, Keylor Navas, portiere blancos, è prossimo all’addio alla capitale spagnola. Nonostante sia stato grande protagonista nella cavalcata della squadra di Zidane nelle tris di successi in Champions League, il tecnico francese ha scelto di puntare su Thibaut Courtois e sulla promozione da secondo di suo figlio Lucas Zidane.

Ecco perché, secondo quanto riporta AS, il portiere costaricano messo all’angolo dalla società avrebbe deciso di puntare i piedi e avrebbe dettato le sue condizioni per essere ceduto. Il classe ’86 vorrebbe essere lasciato partire a parametro zero, ma non solo. La società che lo acquisterà dovrà garantirgli uno stipendio molto alto, vicino ai 7 milioni a stagione. Pretese, più che rischieste, che potrebbero essere accontentate, forse, solo dal Psg, che dopo aver visto partire Buffon, potrebbe decidere di puntare su di lui.