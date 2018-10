La Fiorentina guarda avanti: occhi sul talento classe 2001 Ackermann

La Fiorentina sta puntando a rinforzare ulteriormente la rosa della propria Primavera, in modo che un giorno giocatori del vivaio viola possano essere protagonisti in Serie A con la maglia gigliata, oppure per ottenere delle plusvalenze sulle future possibili rivendite. Nelle ultime ore, secondo il quotidiano svedese GT la dirigenza toscana avrebbe messo gli occhi su Kevin Ackermann, talento svedese del BK Häcken, squadra che tuttora milita nel massimo campionato del paese scandinavo.

Si tratta di un centrocampista classe 2001, che la Fiorentina avrebbe intenzione di acquistare in modo da anticipare la concorrenza.

Stando a quanto riportato dalla Svezia, Ackermann sarebbe ad un passo dall’approdare in maglia viola, con la dirigenza toscana che nelle ultime ore avrebbe accelerato decisamente la trattativa.

Altro indizio che porta alla conclusione dell’affare riguarda il direttore sportivo dell’Häcken, che si è rifiutato di commentare la notizia.