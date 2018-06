La Juventus 2018/19 oggi giocherebbe così

Prende fisionomia la Juventus che nell’anno senza Buffon partirà dalla certezza di avere portiere titolare il polacco Szczęsny con Perin suo vice. In base alle operazioni di mercato già fatte e quelle in attesa di definizione, oggi Allegri avrebbe già un parco giocatori di prim’ordine. Nel suo 4-3-3 ecco che, a costituire il pacchetto difensivo sarebbero da destra a sinistra: De Sciglio (con Cancelo in arrivo), Barzagli con Caldara che spinge per il ruolo di centrale, poi Chiellini in mezzo e un Rugani che scalpita. A sinistra Alex Sandro ma con Darmian in arrivo e Spinazzola valida alternativa. Interno di destra ballottaggio tedesco Khedira-Can, regista Pjanic (Bentancur in panchina), interno di sinistra Matuidi in attesa di Pellegrini. In attacco a destra agirebbe Douglas Costa con Bernardeschi in panchina. Ma attenzione al colpo in canna Milinkovic Savic. Punta centrale Higuain ma Morata è dietro l’angolo. A sinistra Dybala con Mandzukic che dovrebbe restare.