Lazio, accordo con Laxalt: Milan beffato?

La Lazio e Laxalt sono sempre più vicini. Come riferisce Sky Sport, la società biancoceleste avrebbe già trovato un principio di accordo con l’esterno del Genoa e ora dovrà cercare l’intesa con il Grifone. Un rinforzo espressamente richiesto dal tecnico Simone Inzaghi per rinforzare la fascia sinistra per un’operazione che potrebbe spiazzare il Milan, a lungo interessato all’uruguaiano e soprattutto in un’ottica di scambio con Bertolacci. Il centrocampista, nell’ultima stagione in prestito al Genoa dopo la prima esperienza in Liguria, sembra intenzionato a restare e i rossoneri avevano fatto più di un pensiero su Laxalt. Ora l’assalto di Lotito: forse, già decisivo.