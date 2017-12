Lazio, de Vrij vuole andare via a parametro zero

Stefan de Vrij ha deciso il proprio futuro. Il centrale olandese era chiamato a dare una risposta alla Lazio sulla proposta di rinnovo presentata: come rivela La Repubblica, al termine della gara col Crotone avrebbe comunicato alla dirigenza la propria volontà di andare via a parametro zero al termine della stagione. Nessun prolungamento del contratto in scadenza a giugno: una notizia che farà sicuramente piacere all’Inter, ma anche a Juventus, Barcellona, Atlético Madrid e Liverpool, pronti a darsi battaglia per l’ex Feyenoord nei prossimi mesi.