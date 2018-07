Lazio, giallo Milinkovic-Savic: non si presenta alle visite. Juventus alla finestra

Milinkovic-Savic-day. Nulla di fatto. Il serbo della Lazio era atteso questa mattina in Paideia per le visite mediche di routine per l’inizio della nuova stagione, ma il centrocampista non si è presentato aprendo, forse, un nuovo giallo di calciomercato. Il giocatore era atteso dai medici insieme a Caceres, ma si è visto solo il difensore che svolgerà le visite da solo.

CESSIONE – Quello che doveva essere un nuovo inizio, alla fine non lo è stato. Per il momento solo rimandato, forse, ma la realtà è che in questa situazione, oggi dettaglio andrebbe valutato in ottica calciomercato. Milinkovic Savic, mister 100 milioni, anche oltre secondo il presidente biancoceleste Lotito, riaccende il mercato. Juventus e Chelsea alla finestra, ma il tempo stringe con meno di tre settimane alla chiusura definitiva delle trattative. Dopo i Mondiali in Russia con la sua Serbia, da più parti si aspettava un’offerta monstre, che però non è arrivata. La Juventus, che sembrava vicinissima al suo acquisto, ha scelto di investire su Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ancora deve mettere a segno il colpo da novanta, che per necessità sarà in attacco e non in mezzo al campo. Oggi sarebbe dvovuta iniziare la sua stagione, ma è slittato tutto. Anche il Chelsea osserva attentamente e se non dovesse trovare la strada libera per Pjanic ecco che il serbo diventerebbe l’obiettivo numero uno.