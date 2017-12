Raman Chibsah interessa alla Lazio. Il Sannio Quotidiano fa sapere che c’è stato un sondaggio biancoceleste per il centrocampista del Benevento, riscattato la scorsa estate. La società capitolina vorrebbe il calciatore ghanese già a gennaio, magari prelevandolo a titolo definitivo. Per ora le parti ne parlano, ma al momento una trattativa non è stata ancora imbastita.