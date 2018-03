Lazio, l’ombra del Manchester United su Milinkovic-Savic

La prestazione negativa sfornata ieri sera contro il Milan nella semifinale di Tim Cup, con tanto di rigore sbagliato di fronte a Gianluigi Donnarumma, non macchia comunque la stagione strepitosa di Sergej Milinkovic-Savic, autore di nove reti in campionato. Molto probabilmente, al termine del campionato, per il centrocampista serbo della Lazio partirà l’asta tra i top club europei. Tra questi, secondo il Corriere dello Sport, c’è anche il Manchester United, con il manager portoghese dei Red Devils che vorrebbe colmare il gap con i cugini del Manchester City, prossimi a diventare campioni d’Inghilterra. Tuttavia, il quotidiano capitolino precisa che non è il giocatore classe ’95 il primo obiettivo del club di Old Trafford, bensì il tedesco Toni Kroos del Real Madrid.

Milinkovic-Savic, mister 100 milioni