Lazio, pronta l’offerta del Real Madrid per Milinkovic-Savic

Tutti pazzi di Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, autore di un’altra grande stagione, ha attirato su di sé l’attenzione dei top club europei che sono gli unici a poterlo acquistare. Questo perchè Claudio Lotito chiede una cifra monstre per lasciar partire il suo gioiello, superiore a 110 milioni di euro. Sul talento serbo, oltre all’interesse ormai noto della Juventus, c’è anche il Real Madrid, campione d’Europa in carica. Secondo quanto rivela Il Messaggero, i Blancos sarebbero disposti a presentare una proposta da 150 milioni più 20 di bonus. Al giocatore verrebbe garantito uno stipendio di 6 milioni a salire per i prossimi cinque anni.