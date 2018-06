Leno, braccio di ferro tra Napoli e Leverkusen: le ultime sulle cifre

Passano i giorni, ma il Napoli resta senza portiere. Pepe Reina e Rafel hanno già salutato, e pure Sepe pare pronto partire. Così De Laurentiis continua a cercare un portiere titolare per la prossima stagione: il profilo preferito è sempre quello di Bernd Leno del Bayer Leverkusen. Con il 26enne l’accordo c’è da tempo ma manca ancora quello tra i club: i tedeschi, nella persona del d.s. Rudi Voller, hanno ribadito l’intenzione di non muoversi dai 28 milioni di euro della clausola rescissoria mentre gli azzurri non si sono spinti oltre i 18 milioni. Come spiegano da Premium Sport, intanto i partenopei avrebbero messo le mani sul numero 12, l’ucraino Andrij Lunin, con un’offerta da 8 milioni che probabilmente sarà accettata.