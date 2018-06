Lichtsteiner frena: “Arsenal? Nulla di concluso, in Italia si parla sempre di mercato…”

Salvo sorprese, Stephan Lichtsteiner affronterà il Russia 2018 da futuro svincolato. Il capitano della Svizzera, con ogni probabilità all’ultimo Mondiale della carriera, è infatti reduce dalla fine della lunga e gloriosa avventura alla Juventus, dove ha militato per sette anni vincendo altrettanti scudetti oltre a quattro Coppe Italia. Il contratto in scadenza il 30 giugno non verrà rinnovato, per decisione consensuale, così pur essendo formalmente legato ai bianconeri, il futuro agonistico dal mese di luglio resta incerto. Dopo la trattativa fallita con il Borussia Dortmund, infatti, era stato l’Arsenal a interessarsi all’esterno classe ’84. L’affare sembra a un passo dal definirsi, ma da Vila-real, dove ha affrontato fermato la Spagna con la Svizzera, Lichtsteiner, intervistato da Premium Sport, ha smentito tutti: i negoziati sono ancora in corso.

“Non posso parlare in questo momento, non posso dire nulla sui negoziati – ha tagliato corto Lichtsteiner – Nulla è ancora completato, solo che non è ancora stato raggiunto alcun accordo tra me e l’Arsenal. Al momento non c’è nessuna firma. In Italia dicono che è fatta? So cosa scrivono i giornali italiani, sono abituato a leggere tante speculazioni, ma io non voglio pensare a questo. Qui le chiacchiere non mi raggiungono e va bene così. Sono abituato alle voci di mercato, vado avanti e penso al Mondiale: vogliamo passare il primo turno”.

Wenger lascia l’Arsenal dopo 22 anni