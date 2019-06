L’Inter corteggia Rakitic, ma lui…

Inter molto attiva in queste ore sul mercato. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina ha dato nuovo slancio ai nerazzurri, fortemente motivati a ridurre il gap dalla Juventus. Per farlo, però, occorrerrà piazzare qualche vero e proprio colpo di mercato, con la dirigenza che ha messo nel mirino un top player per il centrocampo.

RAKITIC – L’Inter sta infatti corteggiando Ivan Rakitic, attualmente in forza al Barcellona. I nerazzurri, come riporta il quotidiano spagnolo Sport, sono pronti ad andare all’assalto del croato, ma devono fronteggiare due tipi di ostacoli: il primo è costituito dalla concorrenza del Manchester United, fortemente interessato al giocatore; il secondo, ancor più ostico, è rappresentato dalla volontà del centrocampista, che, nonostante lo spazio a sua disposizione potrebbe ridursi con l’arrivo in blaugrana di De Jong, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Barcellona.