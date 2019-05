Lione, Ndombelé tiene in sospeso la Juventus: “Adesso sono sereno. Il futuro…”

È uno dei pezzi più ambiti di questo mercato. Tanguy Ndombelé, centrocampista del Lione, si è conquistato l’interesse di numerosi club grazie a prestazioni sempre positive nel corso della stagione. Tra questi, vi è anche quello della Juventus, alla ricerca di rinforzi per la zona nevralgica del campo. Ma il giocatore, come riporta tuttojuve.com, al momento non vuole sentir parlare del futuro.

RIPOSO – “Adesso mi sto concentrando solamente sul terreno di gioco e, durante le vacanze, non voglio parlare di me. Di quello che sarà non me ne occuperò io: voglio riposare la testa, senza pensare a quello che succederà. Adesso ho la testa tranquilla e questa è la cosa più importante”.