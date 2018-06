Liverpool, l’erede di Karius può arrivare dalla Liga

L’estate 2018 rischia di essere ricordata come quella dei portieri. Tantissimi club di prima fascia, infatti, per ragioni diverse, si troveranno costrette a cambiare guardiano dei pali. E se la Juventus la soluzione ce l’ha in casa, con un vice di lusso Szczesny per il dopo-Buffon (il cui arrivo o meno al PSG può determinare il futuro di diverse altre pedine…), non altrettanto si può dire per il Napoli e soprattutto per il Liverpool, che dopo i “fatti” della finale di Champions di portieri potrebbe doverne prendere due.

Alla lista delle squadre a caccia di un portiere sembra potersi iscrivere anche il Real Madrid: l’addio di Zidane sembra infatti il preludio all’addio di Keylor Navas, che non è tra i preferiti del presidente Perez. Sfumato l’acquisto di Kepa dall’Athletic Bilbao a gennaio, Perez sembra voler puntare a un nome da capogiro tra Courtois, destinato a lasciare il Chelsea, e De Gea del Manchester United, senza tralasciare il romanista Alisson. Ovvio che queste tre squadre, in caso di cessione dei propri numeri 1, dovranno trovare soluzioni all’altezza, pescando tra le tessere “scoperte” del domino, come Bernd Leno, sedotto e abbandonato dal Napoli e in lizza proprio per la Roma.

Quanto al Liverpool, la soluzione potrebbe essere sorprendente: i Reds hanno chiesto informazioni su Jesper Cillessen, riserva di ter Stegen al Barcellona, ma per strapparlo ai blaugrana, come si legge su L’Esportiu, servirà pagare l’importo della clausola rescissoria, pari a 60 milioni.

