Liverpool, l’esplosione Salah fa mordere le mani a due club italiani

Momo Salah è il calciatore del momento. I suoi gol in Premier e in Champions League stanno facendo salire la sua quotazione in modo vertiginoso. Nell’estate in cui il Psg ha speso 222 milioni per Neymar e 180 per Mbappé, mentre il Barcellona ne ha sborsati 160 per Coutinho e 130 per Dembélé, gli inglesi ne hanno spesi appena 42 per strappare il crack egiziano alla Roma. Evidentemente il Liverpool ha sfruttato l’effetto Fair-Play finanziario, visto che quei denari erano indispensabili per far tornare i conti giallorossi entro il 30 giugno. Così l’annuncio arriva il 22 giugno, 42 giorni prima del trasferimento-boom del brasiliano che ha fatto esplodere i prezzi del mercato. E’ vero che Salah con i bonus garantirà a Pallotta un incasso totale di 50 milioni, ma è chiaro che se a Trigoria avessero avuto più tempo, lui sarebbe facilmente rientrato nel grande giro degli attaccanti. Probabile che il definitivo salto di qualità Mohamed lo faccia a breve, dopo il Mondiale. Si sussurra di un interesse del Real Madrid. Allora sì che la sua quotazione potrebbe toccare quella di Neymar. Florentino può spendere e se non riesce ad avere il gioiello del Psg è pronto a concentrarsi proprio sulla stella di Klopp. In questo mondo a parte, i club accreditano bonifici milionari in via immediata: senza gli artifici di casa nostra con super-rateizzazioni e plusvalenze incrociate che gonfiano i costi dei trasferimenti. Resta un rammarico su Salah. Al suo arrivo a Firenze nel gennaio del 2015 si mise subito in luce, ma i viola non avevano chance per riscattarlo. Ci provò l’Inter, lui scelse Roma. Se avesse deciso per i nerazzurri, sarebbe andata nello stesso modo? L’egiziano, accolto in Inghilterra con un pò di scetticismo nonostante fosse reduce da due ottime stagioni alla Roma, potrebbe diventare il prossimo Pallone d’Oro dopo il Mondiale.