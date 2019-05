Liverpool, l’ex Carragher rivuole Coutinho: “Se ci fosse la possibilità di riprenderlo…”

Futuro tutto da decifrare quello di Philippe Coutinho, centrocampista offensivo del Barcellona. Il brasiliano, alla sua prima stagione con la maglia blaugrana, ha deluso le aspettative tanto da suscitare un malcontento piuttosto evidente da parte anche della tifoseria catalana.

In tanti ricorderanno, infatti, il gesto di Messi nella semifinale d’andata di Champions League contro il Liverpool, quando, dopo una rete, cercò di zittire i tifosi che fischiavano il compagno invitandoli ad applaudirlo lo stesso. Una situazione delicata e complessa che potrebbe vedere una soluzione drastica.

CESSIONE – Non è un caso che, non appena le cose non vanno tra giocatori e ambiente, sia il mercato il tema più caldo a venire sempre alla luce. Non è da meno il caso che riguarda Coutinho. Il giocatore brasiliano, arrivato a Barcellona per 160 milioni dal Liverpool, infatti, potrebbe clamorosamente essere rispedito indietro. Di questa possibilità, neppure tanto lontana, ha parlato un ex leggenda dei Reds, Jamie Carragher, storico difensore del Liverpool. L’attuale commentatore televisivo ha parlato del possibile ritorno del brasiliano a Liverpool Echo.

MAGARI … – Con il possibile arrivo di Griezmann al Barcellona, il brasiliano sarebbe ancora di più chiuso nelle gerarchi, e dunque, ecco l’ipotesi clamorosa di cui parla proprio l’ex difensore: “Se ci fosse la possibilità di riprendere Coutinho ad una cifra ragionevole, lo farei”, ha detto Carragher che poi ha spiegato: “Al Liverpool manca quel tipo di giocatore. Ci sono Lallana e Shaquiri, ma sono di un livello diverso da quello del brasiliano. Si potrebbe aggiungere qualcosa di diverso, ma solo a cifre ragionevoli. Sarebbe accolto bene? Non sono sicuro, ma non vedo motivi per cui non dovrebbe esserlo”.