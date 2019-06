Liverpool, Salah non piace solo al Real Madrid. Ecco gli altri club interessati

Quest’anno Mohamed Salah ci è riuscito: le lacrime sono arrivate ancora per la finale di Champions League, ma questa volta di gioia e non di dolore. Ed è stato il primo egiziano della storia ad alzare al cielo il massimo trofeo del vecchio continente. Le sue prestazioni con il Liverpool sono sotto gli occhi di tutti già da tempo, è uno dei giocatori più forti al mondo ed è per questo che i club più importanti stanno sondando il terreno per strapparlo via ai Reds. Il Real Madrid ha pensato per primo all’esterno offensivo ex Fiorentina e Roma, fra le altre, ma ora la concorrenza si fa più agguerrita: stando infatti a quanto riportato dal giornale spagnolo As, sulle sue tracce si sarebbero messe Manchester United e Bayern Monaco, pronte al colpo da novanta per provare ad arrivare in fondo alla competizione europea che conta più di qualunque altra. Il 26enne ha un contratto con il Liverpool fino al 2023 e il suo valore di mercato è elevatissimo: circa 150 milioni di euro.