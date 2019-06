Lo Sheffield United sogna in grande: pazza offerta a Ribery

Lo Sheffield United vuole strafare. Dopo la promozione in Premier League sogna in grande e vuole portare a casa un colpo ad effetto: Franck Ribery.

La squadra inglese mancava dal massimo campionato britannico da 12 anni, e per il ritorno al grande palcoscenico vuole regalarsi il talento francese classe’83. L’esterno, ormai ex Bayern Monaco, dopo oltre un decennio in Germania, ha detto addio ai campione della Bundesliga, ma il suo futuro resta incerto. Ecco perché il club inglese avrebbe presentato un’offerta ufficiale per averlo nella prossima stagione. Lo riporta kicker che aggiunge anche che per il 36enne, al momento, l’unica offerta concreta arrivata è quella del Sydney Wanderers, squadra australiana allenata da un altro ex Bayern, Markus Babbel.