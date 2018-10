Luka Modric, consiglio per gli acquisti: “Harry Kane è fenomenale”

Il Real Madrid è in crisi, come non lo si vedeva da parecchi anni ormai. Non solo i Blancos non vincono da parecchie partite, ma è da circa 6 ore e mezza che l’attacco madridista non trova la via del gol. Florentino Perez aveva annunciato mesi fa che avrebbe rinforzato via via la rosa del Real Madrid, inserendo giocatori importanti. Uno dei leader della squadra, il croato Luka Modric, vincitore del premio ‘The Best’, ha consigliato il proprio presidente riguardo chi potrebbe essere utile alla causa delle merengues ora che Cristiano Ronaldo non c’è più, ovvero Harry Kane. In conferenza stampa, prima del match proprio contro l’Inghilterra dello stesso attaccante del Tottenham, Modric ha parlato in questo modo: “Kane è già uno dei giocatori più forti al mondo. Con i suoi gol ha trascinato il Tottenham nella lotta per la conquista del campionato, nonostante gli Spurs non potessero spendere tanto quanto le altre società. Io credo che ancora non abbia raggiunto il picco della sua crescita. In futuro potrà ottenere grandi soddisfazioni, nonostante già da ora sia uno dei migliori calciatori al mondo”.