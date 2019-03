Lukaku ammette: “Il Real Madrid mi fa impazzire. A FIFA lo uso sempre…”

Grande protagonista della vittoria del suo Manchester United contro il Paris Saint-Germain, Romelu Lukaku, attaccante belga dei Red Devils, è stato autore anche di alcune dichiarazioni alquanto curiose in merito al proprio futuro.

Dopo le due reti rifilate ai francesi, l’attaccante ha parlato a Bleacher Report anche del proprio futuro e di una particolare “simpatia”…

PASSIONE – “Potrebbe essere un problema dirlo in questo momento, ma devo ammettere che gioco sempre col Real Madrid a FIFA 2019. I blancos mi fanno impazzire”. Parole che, visto il momento complicato della squadra madrilena, anche e soprattutto sotto il profilo del gol, potrebbero far sicuramente piacere al presidente Florentino Perez, che continua a cercare disperatamente un bomber in vista della rivoluzione estiva.