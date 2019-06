Manchester City, Joao Felix sempre più vicino. Beffate Juventus e Atletico Madrid

Sarà il Manchester City la prossima destinazione del talento portoghese Joao Felix, che nell’ultima stagione si è messo in mostra con il Benfica, attirando l’attenzione dei grandi club europei come i Citizen, appunto, ma anche Juventus e Atletico Madrid. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, gli inglesi hanno fatto un ulteriore passo avanti nella trattativa, perché consentirebbero al 19enne di restare al Benfica un altro anno in prestito, prima di approdare definitivamente al City a disposizione di Pep Guardiola. Al momento, infatti, si dice che non abbiano bisogno di altri attaccanti: Aguero e Gabriel Jesus vanno benissimo, e all’occorrenza si può adattare Sterling. Pagare i 120 milioni di euro di clausola rescissoria non se ne parla, l’idea per convincere il Benfica è quella narrata poc’anzi, con la speranza per il City che il prezzo si abbassi per acquisirne il cartellino.