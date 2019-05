Manchester City, mercato pazzo: trattiene Sané e offre 100 milioni per Joao Felix

I campioni d’Inghilterra protagonisti anche del mercato. Il Manchester City di Pep Guardiola si muove con attenzione alla ricerca di rinforzi e, ovviamente, sta molto attento anche al capitolo cessioni.

L’obiettivo dei Citizens è quello di confermarsi ad altissimi livelli e raggiungere, nella prossima stagione, la Champions League. Ecco perché la sessione estiva del calciomercato sarà fondamentale.

GIRANDOLA – L’interesse del Bayern Monaco per Leroy Sané non è certo un segreto. Il classe ’96 non ha soddisfatto del tutto Guardiola in questa stagione, ma l’offerta pervenuta dalla baviera – 70.7 milioni di sterline – non ha soddisfatto le pretese degli inglesi che puntano a cifre ben superiori. Soldi che, secondo quanto rivela il Sun, serviranno per il vero obiettivo di mercato: Joao Felix. Il portoghese del Benfica è il vero pallino dei Citizens. Il club campione di Portogallo non scende sotto una certa somma ed ecco perché la società inglese è pronta ad un’offerta a tre cifre: 100 milioni per il giovane talento che piace anche alla Juventus. Le parti si sarebbero anche già incontrate con Mendes, agente del calciatore, il presidente portoghese Luis Filipe Viera e Ferran Soriano, chief executive dei Citizens, che avrebbero parlato dell’affare a Londra.

Da segnalare in uscita dal Manchester City anche il centrale difensivo Eliaquim Mangala per il quale il Porto pare intenzionato ad offrire 42 milioni di euro.